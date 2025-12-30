"Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi

Un Olimpico estatico ha salutato l'"avversario" Daniele De Rossi al termine del successo colto dalla Roma contro il Genoa: l'attuale tecnico del Grifone ha fatto un giro di campo al triplice fischio e lo ha concluso sotto la Curva Sud, inneggiato dai tifosi giallorossi e applaudito dai calciatori di Gasperini, rimasti in campo per omaggiarlo. Un tributo che l'allenatore del Genoa di certo non dimenticherà, così come non dimenticherà il saluto dei tifosi e i loro striscioni.

Dalla sud: "QUESTA SARA SEMPRE CASA TUA. BENTORNATO DDR". Dalla Tevere: DEL ROMANISMO RIMARRAI SEMPRE IL VANTO! BENTORNATO A CASA DANIELE". Dalla Nord: "SEMPRE E PER SEMPRE LA NOSTRA BANDIERA".

"I ragazzi della Roma sono stati fantastici. - ha detto De Rossi nel post-partita - Anche per loro è stato uno shock quando me ne sono andato e c’è sempre affetto. Mi lega un grande affetto ai miei giocatori, che siano del Genoa o della Roma. Ho visto anche i ragazzi del Genoa rimanere lì ad aspettarmi. Ho un grande rapporto con i giocatori della Roma e un grande amore, non solo per i tifosi ma soprattutto per loro: sono stati otto o nove mesi molto belli ed emozionanti. Li ho rivisti in grande forma, forse anche troppo. Oggi sono stati superiori a noi, ma ho apprezzato che siano rimasti a salutarmi. Non ce n’era bisogno, ma so che rapporto c’è e cosa ha significato per me, e forse per qualcuno di loro. La Curva? Mi dispiace se è sembrato un saluto “sobrio”, ma mi conoscono: non potevo andare lì a saltellare dopo questo risultato".