Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina

Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
Tommaso Bonan
Oggi alle 00:57I fatti del giorno
Tommaso Bonan

Ritorno all'Olimpico più amaro che dolce per Daniele De Rossi. Il pubblico romanista lo ha omaggiato con cori e striscioni, ma sul campo il suo Genoa ha accusato un primo tempo da incubo cedendo per 3-1 alla Roma. Con la vittoria dei giallorossi nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, dunque, si è definita l'ultima classifica del 2025. Gasperini ha scavalca la Juventus di Spalletti chiudendo l'anno solare al quarto posto, a -1 dal Napoli terzo. De Rossi e il suo Genoa rimangono invece a 14 punti, a +2 sulla zona salvezza.

Con otto squadre che devono recuperare una gara (in virtù della 4 partite rimandate per la Supercoppa Italiana, ndr), la classifica di Serie A vede dunque l'Inter chiudere in testa il 2025, seguita a ruota dal Milan. Un sorprendente Como (sesto) precede il Bologna con un punto in più, mentre in fondo alla classifica la situazione si fa più che disperata per la Fiorentina, ultima in solitaria. Pisa e Verona al momento chiudono il terzetto di squadre in zona retrocessione.

La classifica aggiornata della Serie A:
1. Inter 36 (16 partite giocate)
2. Milan 35 (16)
3. Napoli 34 (16)
4. Roma 33 (17)
5. Juventus 32 (17)
6. Como 27 (16)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (17)
9. Sassuolo 22 (17)
10. Atalanta 22 (17)
11. Udinese 22 (17)
12. Cremonese 21 (17)
13. Torino 20 (17)
14. Cagliari 18 (17)
15. Parma 17 (16)
16. Lecce 16 (16)
17. Genoa 14 (17)
18. Hellas Verona 12 (16)
19. Pisa 11 (17)
20. Fiorentina 9 (17)

Il programma del prossimo turno (18°) di Serie A:
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna

Articoli correlati
Si è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Si è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Roma-Genoa 3-1, le pagelle: Kone e Soulé incisivi, male Malinovskyi ed Ekuban Roma-Genoa 3-1, le pagelle: Kone e Soulé incisivi, male Malinovskyi ed Ekuban
Serie A, Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro. Perth era una scelta dei... Serie A, Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro. Perth era una scelta dei club"
Altre notizie I fatti del giorno
Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta,... Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
"Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi... "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi... La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi mosci"
Lazio, Lega Serie A e Simonelli. Tiene banco il botta e risposta sul caso arbitri... Lazio, Lega Serie A e Simonelli. Tiene banco il botta e risposta sul caso arbitri
Sarri operato per una fibrillazione atriale, la Lazio: "Tra pochi giorni sarà in... Sarri operato per una fibrillazione atriale, la Lazio: "Tra pochi giorni sarà in campo"
Coppa d'Africa, qualificate agli ottavi: il Marocco di Hakimi fa paura, avanti Sudafrica... Coppa d'Africa, qualificate agli ottavi: il Marocco di Hakimi fa paura, avanti Sudafrica e Mali
Brunori, Sernicola, Dorval e anche Esposito. La Samp fa la voce grossa sul mercato... Brunori, Sernicola, Dorval e anche Esposito. La Samp fa la voce grossa sul mercato
Roma-Genoa senza Dovbyk e con tanti dubbi. Emergenza Gasp, DDR contro il cuore Roma-Genoa senza Dovbyk e con tanti dubbi. Emergenza Gasp, DDR contro il cuore
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
2 Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
3 Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
4 "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
5 "Forse vuole il mio lavoro": Manchester United, Amorim e la battuta su Bruno Fernandes
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
Immagine top news n.1 "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
Immagine top news n.2 La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi mosci"
Immagine top news n.3 Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini
Immagine top news n.4 Alla Roma basta un tempo per tornare quarta: 3-1 al Genoa del figliol prodigo De Rossi
Immagine top news n.5 Lazio, forte disappunto dopo le parole di Simonelli sul caso arbitri. Le ultime
Immagine top news n.6 Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma"
Immagine top news n.7 "Bentornato Daniele!". L'Olimpico accoglie con gli applausi la prima di De Rossi da avversario
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Immagine news Serie C n.2 Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, il ds Volume categorico: "Grandolfo non si muove da qui. Play off alla portata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter Miami
Immagine news Serie A n.3 "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Kvernadze premiato in Georgia: è il miglior giovane del 2025
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Festa verso l'addio a gennaio. Sarà sostituito da Bardi del Palermo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Vicari al fianco di Castrovilli: "Inaccettabile augurare la malattia a qualcuno"
Immagine news Serie B n.4 Padova, per Bacci ci sarà il prestito in Serie C: Lumezzane in pole per l'ex Empoli
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona
Immagine news Serie B n.6 Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Immagine news Serie C n.2 Bangal eroe in Mozambico, il suo agente: "Parla bergamasco, ma non può giocare in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Martins già ai saluti. L'attaccante rientrerà al Monza: poi nuovo prestito
Immagine news Serie C n.4 Mussi esonerato dal Trapani, Antonini commenta sui social: "Manca finalmente nel comunicato"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, si guarda in casa Siracusa per il vice-Costa: l'obiettivo è Cancellieri
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini: "Nessun debito IRPEF o INPS. Negli ultimi mesi ho versato 2 milioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.6 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?