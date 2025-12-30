Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina

Ritorno all'Olimpico più amaro che dolce per Daniele De Rossi. Il pubblico romanista lo ha omaggiato con cori e striscioni, ma sul campo il suo Genoa ha accusato un primo tempo da incubo cedendo per 3-1 alla Roma. Con la vittoria dei giallorossi nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, dunque, si è definita l'ultima classifica del 2025. Gasperini ha scavalca la Juventus di Spalletti chiudendo l'anno solare al quarto posto, a -1 dal Napoli terzo. De Rossi e il suo Genoa rimangono invece a 14 punti, a +2 sulla zona salvezza.

Con otto squadre che devono recuperare una gara (in virtù della 4 partite rimandate per la Supercoppa Italiana, ndr), la classifica di Serie A vede dunque l'Inter chiudere in testa il 2025, seguita a ruota dal Milan. Un sorprendente Como (sesto) precede il Bologna con un punto in più, mentre in fondo alla classifica la situazione si fa più che disperata per la Fiorentina, ultima in solitaria. Pisa e Verona al momento chiudono il terzetto di squadre in zona retrocessione.

La classifica aggiornata della Serie A:

1. Inter 36 (16 partite giocate)

2. Milan 35 (16)

3. Napoli 34 (16)

4. Roma 33 (17)

5. Juventus 32 (17)

6. Como 27 (16)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Sassuolo 22 (17)

10. Atalanta 22 (17)

11. Udinese 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (17)

15. Parma 17 (16)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 14 (17)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 11 (17)

20. Fiorentina 9 (17)

Il programma del prossimo turno (18°) di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna