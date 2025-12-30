Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così dei tre punti colti contro il Genoa: "Questa sera dobbiamo essere contenti, sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti. La classifica si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro Bologna e Como. Da Domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno colto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole".

Le scelte tattiche di questa partita? Sulla punizione di Martin eravate bassi.

"Sì, devo rivederla. Difendiamo con due linee, penso che sia mancata attenzione: mi ha fatto arrabbiare. Dovevamo finire senza subire gol e l'abbiamo preso facilmente. Dybala è stato straordinario a sinistra: è limitante per i giocatori farli stare solo in una zona. Sennò sono troppo scontati, non hanno dato grandi risultati giocando solo su un lato di campo".