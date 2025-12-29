Fantacalcio, top & flop della 17^ giornata in Serie A

In attesa di Roma-Genoa questa sera, analizziamo i top e i flop di quest'ultima giornata del 2025.

TOP

Hojlund: altra prestazione maiuscola del danese che decide la trasferta di Cremona con una doppietta nel primo tempo. Giocatore che migliora di partita in partita e ad oggi è impensabile tenerlo fuori, parliamo di un top assoluto che non dovrebbe soffrire neanche l'imminente rientro di Lukaku. Fantavoto 14.

Nkunku: sembrava l'ennesima prestazione anonima ma nel secondo tempo grazie ad una rapida doppietta sembra sbloccarsi, sia nel tabellino che mentalmente. Dalla prossima saranno verosimilmente disponibili sia Leao che Fulkrug e aumenterà la concorrenza. Sta a lui dimostrare che la prestazione di ieri non è stata un fuoco di paglia. Fantavoto 13.5.

Paz: nulla di nuovo qui, con il trequartista del Como che si conferma ancora una volta uno dei migliori talenti in serie A e indubbiamente un top assoluto al fantacalcio. Gol e assist contro un Lecce in grande difficoltà e la netta sensazione che continuerà a portare bonus anche nel 2026. Fantavoto 11.5.

FLOP

Djimsiti: decide da solo in negativo il match della Domenica sera con un passaggio scellerato che apre le porte al gol di Lautaro. Poco dopo prova a fare il bis regalando nuovamente la palla ad Esposito che questa volta spreca. Prestazione decisamente no, in attesa del ritorno di Kossunou dalla coppa d'Africa. Fantavoto 4.

Solet: gioca la solita buona partita ma si rende protagonista dell'episodio decisivo andando volontariamente a deviare una conclusione innoqua di Vecino. Non è la prima volta che si rende protagonista di questi errori ma indovinare la sua prestazione è molto difficile dato che alterna gol come la scorsa settimana ad autogol come questa. Fantavoto 3.5.

Fadera: entra e si divora letteralmente un facile gol che avrebbe regalato ai neroverdi la vittoria al Dall'Ara, non contento si fa ammonire nel finale. Più bassi che alti per l'esterno ex Como che da pochissime garanzie. Fantavoto 4.5.