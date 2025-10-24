Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo

Condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo per Santiago Visentin, giocatore dell'Audace Cerignola. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l'argentino e per gli altri imputati, Stefano Casarotto (attualmente all'Union Pro) e Gianni Manfrin (oggi svincolato).

I tre erano tesserati per la Virtus Verona all'epoca dei fatti ma sia Casarotto che Manfrin avevano chiesto l'ammissione alla giustizia riparativa e avevano concluso il loro percorso. Annullata, invece, la sentenza di secondo grado per Edoardo Merci, inizialmente condannato a sei anni: nel suo caso gli atti sono stati rinviati ad una diversa sezione della Corte d'appello di Venezia per una revisione del trattamento sanzionatorio.