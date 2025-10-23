Gasperini: "In tanti non segnano da molto tempo". Roma, dalle prime punte 1 gol in 10 gare...

"Dybala ha parlato di una squadra moscia? No, non ho visto una squadra moscia, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare gol e pareggiare, non credo sia questa la questione. Siamo stati mosci sì, ma nelle conclusioni. C'è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un po' di esami di coscienza e pensare come mai. E' evidente che ci sono dei problemi, anche stasera se non segniamo su rigore non riusciamo a fare gol". La stilettata di Gian Piero Gasperini ai suoi giocatori è di quelle inequivocabili.

Al di là del ko dell'Olimpico contro il Viktoria Plzen, infatti, è l'attacco giallorosso a finire ancora una volta sotto la lente d'ingrandimento. Il gol (inutile ai fini del risultato finale di 1-2) è arrivato come detto dal dischetto, con Dybala al primo centro stagionale. E se da una parte la maledizione dagli 11 metri dopo l'horror movie visto col Lille (tre rigori sbagliati, ndr) è stata in qualche modo interrotta, dall'altra sono i numeri di tutto il reparto a preoccupare: sono 10 in 10 partite totali giocate fino a questo momento dalla Roma. Sette su sette gare di campionato, 3 nelle prime tre giornate di Europa League.

Un ruolino di marcia che con Gasperini non è usuale, e per questo ancor più rumoroso. Se poi si considera che tolto Soule (3 reti finora) e il rigore di questa sera di Dybala, l'unico altro gol dell'attacco è arrivato da Dovbyk contro il Verona, ecco che i conti non tornano. Con Ferguson ancora a secco e l'ucraino fischiato ancora una volta questa sera all'Olimpico, il problema delle prime punte in casa Roma è quanto mai attuale.

I rigori di Dybala - Come detto, Dybala ha segnato contro il Viktoria Plzen su rigore: si tratta del suo gol numero 200 in carriera considerando tutte le competizioni tra club (196) e nazionale argentina (quattro). Una magra consolazione, che aiuta purtroppo a migliorare soltanto le statistiche personali della Joya: dal suo arrivo alla Roma (dal 2022/23), Dybala ha infatti segnato tutti i 18 rigori calciati con il club giallorosso tra tutte le competizioni, tra i giocatori dei cinque principali campionati europei che nel periodo hanno realizzato tutti i loro tiri dal dischetto, l’argentino è quello che ne ha segnati di più (18 su 18).