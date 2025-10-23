Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"

Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
ieri alle 23:45Serie A
Tommaso Bonan

"Abbiamo creato meno della gara con l'Inter, ma entriamo male in campo perché se sottovaluti le partite poi succedono queste cose, se non siamo cattivi non vinceremo mai". Lo ha detto Paulo Dybala a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen. "E' mancata cattiveria, siamo entrati mosci, questa è la verità", ha aggiunto l'argentino, che ha segnato contro il Viktoria Plzen il suo gol numero 200 in carriera considerando tutte le competizioni tra club (196) e nazionale argentina (quattro).

Un concetto che trova una conferma nei numeri dell'attacco, ma non nell'analisi dello stesso Gian Piero Gasperini nel post partita: "Dybala ha parlato di una squadra moscia? No, non ho visto una squadra moscia, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare gol e pareggiare, non credo sia questa la questione. Siamo stati mosci sì, ma nelle conclusioni. C'è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un po' di esami di coscienza e pensare come mai. E' evidente che ci sono dei problemi, anche stasera se non segniamo su rigore non riusciamo a fare gol".

In Europa League contro il Plzen, il gol (inutile ai fini del risultato finale) è arrivato come detto dal dischetto, con Dybala al primo centro stagionale. E se da una parte la maledizione dagli 11 metri dopo l'horror movie visto col Lille (tre rigori sbagliati, ndr) è stata in qualche modo interrotta, dall'altra sono i numeri di tutto il reparto a preoccupare: sono 10 in 10 partite totali giocate fino a questo momento dalla Roma. Sette su sette gare di campionato, 3 nelle prime tre giornate di Europa League. Un ruolino di marcia che con Gasperini non è usuale, e per questo ancor più rumoroso. Se poi si considera che tolto Soule (3 reti finora) e il rigore di questa sera di Dybala, l'unico altro gol dell'attacco è arrivato da Dovbyk contro il Verona, ecco che i conti non tornano. Con Ferguson ancora a secco e l'ucraino fischiato ancora una volta questa sera all'Olimpico, il problema delle prime punte in casa Roma è quanto mai attuale.

Articoli correlati
Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale?... Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi... Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
Odgaard: "Se il Bologna è più forte è solo perché lavora da più tempo con Italiano"... Odgaard: "Se il Bologna è più forte è solo perché lavora da più tempo con Italiano"
Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale?... Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Fiorentina, Dzeko scherza: "In futuro voglio essere ancor più vecchio e con qualche... Fiorentina, Dzeko scherza: "In futuro voglio essere ancor più vecchio e con qualche gol in più"
Rapid Vienna, il tecnico Stoger: "Non sono sorpreso dalle qualità della Fiorentina.... Rapid Vienna, il tecnico Stoger: "Non sono sorpreso dalle qualità della Fiorentina. Ko meritato"
Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto... Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
Due ex Serie A consegnano all'AEK Larnaca l'impresa sul campo del Crystal Palace Due ex Serie A consegnano all'AEK Larnaca l'impresa sul campo del Crystal Palace
Fiorentina, Ndour: "Il Mister ci ha chiesto fame e carattere: l'abbiamo messa tutti"... Fiorentina, Ndour: "Il Mister ci ha chiesto fame e carattere: l'abbiamo messa tutti"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
3 Due ex Serie A consegnano all'AEK Larnaca l'impresa sul campo del Crystal Palace
4 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
5 Fiorentina, Dzeko scherza: "In futuro voglio essere ancor più vecchio e con qualche gol in più"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.1 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.3 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.5 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
Immagine top news n.6 Odgaard e Dallinga lanciano un Bologna sprecone. A Bucarest FCSB battuto 2-1
Immagine top news n.7 In Europa è un'altra storia: la Fiorentina vince a Vienna e resta a punteggio pieno in Conference
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Giammarioli: "Rispetto a 15 giorni fa sono più speranzoso, ma serve gente affidabile"
Immagine news Serie A n.3 Firicano: “La Conference può ridare fiducia alla Fiorentina. Pioli ha bisogno di tempo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Odgaard: "Se il Bologna è più forte è solo perché lavora da più tempo con Italiano"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Dzeko scherza: "In futuro voglio essere ancor più vecchio e con qualche gol in più"
Immagine news Serie A n.5 Rapid Vienna, il tecnico Stoger: "Non sono sorpreso dalle qualità della Fiorentina. Ko meritato"
Immagine news Serie A n.6 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Altare out contro il Frosinone? Il difensore fermato dall'influenza
Immagine news Serie B n.4 La Serie B sbarca su Football Manager 2026: sarà completamente licenziata
Immagine news Serie B n.5 Spezia, contatti per Roberto Donadoni. Può tornare in sella dopo cinque anni di stop
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "In B non c'è niente di scontato, è importante gestire ogni fase del match"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.2 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Immagine news Serie C n.5 Avellino, De Cristofaro torna dopo otto mesi: domani rientra con la Primavera
Immagine news Serie C n.6 Spettatori Serie C: 50% in più rispetto a 3 anni fa. Aumento del 10% sullo scorso anno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.5 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?