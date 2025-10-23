Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"

"Abbiamo creato meno della gara con l'Inter, ma entriamo male in campo perché se sottovaluti le partite poi succedono queste cose, se non siamo cattivi non vinceremo mai". Lo ha detto Paulo Dybala a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen. "E' mancata cattiveria, siamo entrati mosci, questa è la verità", ha aggiunto l'argentino, che ha segnato contro il Viktoria Plzen il suo gol numero 200 in carriera considerando tutte le competizioni tra club (196) e nazionale argentina (quattro).

Un concetto che trova una conferma nei numeri dell'attacco, ma non nell'analisi dello stesso Gian Piero Gasperini nel post partita: "Dybala ha parlato di una squadra moscia? No, non ho visto una squadra moscia, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare gol e pareggiare, non credo sia questa la questione. Siamo stati mosci sì, ma nelle conclusioni. C'è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un po' di esami di coscienza e pensare come mai. E' evidente che ci sono dei problemi, anche stasera se non segniamo su rigore non riusciamo a fare gol".

In Europa League contro il Plzen, il gol (inutile ai fini del risultato finale) è arrivato come detto dal dischetto, con Dybala al primo centro stagionale. E se da una parte la maledizione dagli 11 metri dopo l'horror movie visto col Lille (tre rigori sbagliati, ndr) è stata in qualche modo interrotta, dall'altra sono i numeri di tutto il reparto a preoccupare: sono 10 in 10 partite totali giocate fino a questo momento dalla Roma. Sette su sette gare di campionato, 3 nelle prime tre giornate di Europa League. Un ruolino di marcia che con Gasperini non è usuale, e per questo ancor più rumoroso. Se poi si considera che tolto Soule (3 reti finora) e il rigore di questa sera di Dybala, l'unico altro gol dell'attacco è arrivato da Dovbyk contro il Verona, ecco che i conti non tornano. Con Ferguson ancora a secco e l'ucraino fischiato ancora una volta questa sera all'Olimpico, il problema delle prime punte in casa Roma è quanto mai attuale.