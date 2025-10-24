Odgaard: "Se il Bologna è più forte è solo perché lavora da più tempo con Italiano"

Chi sta diventando sempre più importante per il Bologna è Jens Odgaard, che anche nel match vinto per 2-1 contro l'FCSB ha segnato il gol che ha aperto le danze. Dopo l'assist di Cagliari, la rete che impreziosisce ulteriormente la sua prova. Intervistato dai canali ufficiali del club emiliano, il danese ha commentato la prestazione della squadra: "Sono molto contento per il gruppo e per i tifosi che ci seguono sempre".

Successivamente è invece sceso più nel dettaglio, analizzando i 90 minuti di Bucarest: "Nel secondo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, loro hanno alzato il baricentro. L’importante erano comunque i tre punti. Non so se ci sentiamo più forti dell’anno scorso, personalmente mi sento bene. Noi siamo in continua crescita e se siamo più forti è solo perché lavoriamo con Italiano da sempre più tempo ormai".

Parole importanti quelle indirizzate al suo allenatore, il quale sarà stato sicuramente felice quando le ha lette. A causa di una polmonite, l'allenatore dei felsinei è stato ricoverato in ospedale e non ha potuto essere presente in Romania, così come non assisterà dal vivo al match contro la Fiorentina domenica all'Artemio Franchi. Un incontro che sarebbe stato speciale per lui, visto che ha trascorso 3 anni in quello stadio.