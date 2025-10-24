Rapid Vienna, il tecnico Stoger: "Non sono sorpreso dalle qualità della Fiorentina. Ko meritato"

Il tecnico del Rapid Vienna Peter Stoger ha parlato in conferenza stampa a seguito dalla sconfitta per 0-3 subita contro la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "La partita è stata difficilissima ma la Fiorentina ha mostrato grande qualità. Sicuramente la loro vittoria è stata meritata. Possiamo imparare tanto da questa partita. Immaginavo che la direzione sarebbe stata questa indipendentemente da quali giocatori avrei schierato. La sfida per me è stata di un certo livello. Esperienze del genere ci fanno crescere. Non abbiamo lavorato benissimo su alcune situazioni".

Aggiunge poi sulla Fiorentina: “Se ci basiamo solo sul campionato potevamo pensare che fossero una squadra più debole. Ma non è così, sapevamo benissimo che avessero grande qualità. Non sono sorpreso che abbiano giocato così bene. Era chiaro che volessero vincere questa partita”.