Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Viktoria Plzen, parlando dei due attaccanti, che sembrano quasi in difficoltà mentale. Il tecnico però nega che ciò sia possibile: "Non credo, non esiste. Vanno in campo, hanno fiducia di squadra e mister. Non penso sia psicologica, anzi".

Quindi che cos'è che sta succedendo?

"Dovbyk dà segnali, almeno fisici poi sul piano tecnico non riesce a esprimersi al meglio. Ferguson ha bisogno di più tempo, magari il lungo stop e digiuno dai gol pesano".

Come mai non sta schierando Tsimikas? A Nizza non aveva fatto una brutta gara.

"Scelta tecnica. Wesley sta facendo bene sulle fasce, con spinta... poi magari sbaglia qualche cross. Celik aveva fatto bene a destra con l'Inter, poi l'ho dovuto rimettere dietro".

Cosa può dirci invece su Kone? Come sta?

"Vedremo domani, era abbastanza zoppicante".

