Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"

Thierry Henry, intervenuto ai microfoni di CBS Sports, è tornato a commentare la sorprendente sconfitta della Juventus contro il Como, esprimendo il proprio disappunto per l’atteggiamento mostrato dai bianconeri. L’ex campione francese ha dichiarato: “Vedi la Juve senza spirito, senza combattività, priva di un’identità e di una filosofia di gioco. Quando pensi alla Juventus, pensi a una squadra che lotta, che sa chi è e cosa rappresenta. Adesso, invece, sembra mancare tutto questo. So che Igor Tudor è arrivato da poco e che c’è una nuova dirigenza, ma alla Juve il tempo non esiste: nessuno aspetta nessuno”.

Henry ha poi aggiunto come il club bianconero resti una realtà di primissimo livello, ma che vederla in queste condizioni fa male: “La Juventus è un club straordinario, dove l’interesse della squadra viene sempre prima di tutto. Anche se ero dall’altra parte, con il Como, e sono felice per la vittoria, non è stato piacevole assistere a una Juve così spenta. È stato difficile da guardare, nonostante la soddisfazione per il risultato del mio team”.