L'agente di Solomon: "Con la Fiorentina in B, andrà via. Su di lui c'era anche il Southampton"

Shlomi Ben Ezra, agente di Manor Solomon, è intervenuto ai microfoni di Hahm Aave, parlando del trasferimento del suo assistito alla Fiorentina: "È stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un'opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile per loro".

Il procuratore ha poi continuato spiegando alcuni dettagli dell'affare: "Ha firmato per metà stagione con un'opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Sì, aveva l'opzione di andare al Southampton, ma non voleva andare in seconda divisione. Speriamo che la Fiorentina rimanga in Serie A e che si vada avanti".

Infine spiega come secondo lui sia stato un grande colpo quello messo a segno dalla Fiorentina: "Per gli standard odierni, penso che 10 milioni siano un prezzo stracciato per Manor Solomon. Non definisco quello che sta succedendo con lui un declino. Non ha giocato 100 partite ed è stato scarso, ovunque abbia giocato è stato bravo. C'è stato un problema che si è complicato nel 2023, si è infortunato durante la preparazione la scorsa estate. Nessun israeliano dovrebbe andare a giocare in Spagna, in nessuna professione. Lì c'è un'incitamento finanziato e oliato contro gli israeliani. Si insinua ovunque".