Esclusiva TMW L'agente di Pasalic: "Vicinanza fondamentale dall'Atalanta e dai tifosi in questo periodo"

L'agente croato Marko Naletilic, che fra gli altri rappresenta il centrocampista dell'Atalanta, Mario Pasalic, ed il nuovo attaccante del Torino, Sandro Kulenovic, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare dei suoi assistiti.

Altro gol per Pasalic, contro la Juventus: quanto è stata importante per lui la vicinanza di club e tifosi per la perdita del padre? Il suo legame con l'Atalanta è forte.

"La vicinanza del club per Mario è stata fondamentale in quel periodo. L'Atalanta con Luca Percassi in primis ha dimostrato grande amore, rispetto e sopporto per Mario, insieme a tifosi che hanno sempre sopportato Mario dal primo giorno in cui è arrivato a Bergamo. Mario ha grande stima e rispetto per la tifoseria bergamasca".

Cosa può portare Kulenovic al Torino?

"Kulenovic a Torino deve portare una soluzione in più per l'allenatore Marco Baroni in attacco. Ha grinta, resistenza fisica, disponibilità al sacrificio e fame. Su quest'ultimo aspetto, la fame, somiglia a Mandzukic. È un attaccante molto efficace, che si muove tanto e che ha istinto per segnare".

Perché Kulenovic ha scelto il Torino? Cosa c'era stato con il Verona o altri club, per quello che ci può raccontare?

"Semplicemente perché la Dinamo ed il calciatore hanno avuto idee diverse su come fare l'operazione con il Verona. Tra calciatore e Dinamo non siamo riusciti a trovare un accordo sul modo con cui farla. Devo sottolineare che il ds del Verona Sogliano e stato molto professionale e concreto nello suo approccio".

Che ne pensa di Jakirovic e Mlacic? Uno lo ha preso l'Inter, l'altro è stato solo vicino, per poi andare all'Udinese.

"Sono due ragazzi molto talentuosi e di buona prospettiva. Devono lavorare tanto e fare sacrifici per far uscire fuori la loro qualità. Perché la qualità ce l'hanno. Mlacic ha già esperienza, avendo giocato titolare con l'Hajduk Spalato".

Che ne pensa dell'impatto forte avuto da Sucic e Baturina per Inter e Como?

"La mia opinione su di loro l'ho data detto alla fine del mercato estivo del 2025. Hanno troppa qualità e talento per non diventare giocatori importanti per le rispettive squadre".