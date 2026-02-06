Atalanta, Palladino sui social: "I ragazzi e la gente meritano queste belle soddisfazioni"
"I miei ragazzi e la nostra gente si meritano queste belle soddisfazioni". Con queste parole il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha voluto celebrare pure sui social la vittoria per 3-0 ottenuta in Coppa Italia contro la Juventus nei quarti fi finale della competizione. Un successo arrivato grazie alla rete su rigore di Scamacca nel primo tempo e all'uno-due nel finale di Sulemana e Pasalic.
Un Raffaele Palladino che si è dimostrato ancora una volta micidiale contro la Juventus, capace di vincerci per tre volte alla guida di tre squadre diverse - Monza, Fiorentina e Atalanta - e per la seconda volta consecutiva per 3-0 dopo il successo al Franchi della scorsa stagione.
