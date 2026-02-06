Le rimesse 'alla Kayode' fanno notizia: "Delap? Me ne parlano sempre, ma lui giocava con Crouch..."

Le rimesse “alla Kayode” diventano un fattore in Premier League. L’ex terzino della Fiorentina, oggi al Brentford, è diventato famoso per la sua capacità di battere delle rimesse laterali molto lunghe e precise, particolarmente apprezzate oltremanica. Inevitabile il paragone con uno specialista come Rory Delap, ex centrocampista irlandese, fra le altre di Southampton e Stoke City, soprannominato Delapidator proprio per la sua capacità di rendersi pericoloso da fallo laterale.

Nell’intervista rilasciata a Sky, Kayode ha confessato che il paragone lo insegue: “Me ne parlano di continuo. Ammetto che non lo conoscevo, mi sono anche guardato qualche vecchio suo video da YouTube per curiosità. Anche lui aveva una rimessa incredibile, lunghissima e molto tesa. Però giocava con Peter Crouch, quindi era facile che segnasse”.

Nel corso dell’intervista, l’ex viola (cresciuto anche nel settore giovanile della Juventus) ha spiegato la differenza tra l’interpretazione del suo ruolo in Italia e in Inghilterra: “Per quanto mi riguarda la vera differenza è da un punto di vista tattico, di impostazione del gioco nel suo complesso. In Premier ci sono tantissimi momenti di corsa, appena si recupera palla l’idea è di partire in transizione per provare a prendere la difesa scoperta e fare gol. In Serie A invece c’è più calma, il pallone gira di più, è un tipo di calcio più tattico e ragionato”.