Torino, Simeone manda messaggi social. Baroni: "Sta bene, è più vicino al rientro"

Il Torino si appresta a riabbracciare Giovanni Simeone. In conferenza stampa, il tecnico granata Marco Baroni ha parlato così dei suoi attaccanti: “Adams stava meglio e si è allenato, Simeone è in avvicinamento e sta bene: gli occorre minutaggio, spero lo ritrovi velocemente”.

Poco prima dell’incontro tra l’allenatore e i cronisti, lo stesso Cholito aveva mandato messaggi via social: “Eccomi! Che voglia di tornare in campo”.

Nel corso della conferenza stampa, Baroni ha poi parlato dell’impatto di Sandro Kulenovic, nuovo acquisto del club granata già a segno nella partita persa con l’Inter in Coppa Italia: “È arrivato poche ore prima del Lecce, ho visto tante gare sue e contro l'Inter ha avuto una straordinaria disponibilità. È un uomo squadra, quando giochi con quella partecipazione sei un uomo squadra. È venuto per fare bene, ci darà una mano. Caratteristiche? Non è bravo solo sui cross, ha qualità anche per far salire la squadra e sa ricevere come vertice, ha mobilità. E ha anche una buona velocità, ha spinto tanto fino all'esaurimento. È un aspetto positivo”.

