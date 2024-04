Atalanta, Gritti (vice Gasperini): "Mancato coraggio. Bisogna dare i giusti meriti alla Fiorentina"

L'andata della semifinale di Coppa Italia se la prende la Fiorentina che passa grazie alla prodezza di Rolando Mandragora. L'Atalanta dovrà o ribaltare il risultato nella sfida di ritorno che si giocherà mercoledì 24 aprile e decreterà chi sfiderà, in finale, una tra Juventus e Lazio. La squadra allenata da Gasperini si è resa protagonista di una delle peggiori uscite da inizio stagione, faticando a far vedere il calcio spumeggiante che l'ha contraddistinta in gran parte di questo anno.

Nel post partita, ai miocrofoni di Mediaset, ha parlato Tullio Gritti, vice di Gasperini. Queste le sue parole.

Cosa vi è successo questa sera?

"I primi 45 minuti non sono stati i migliori della nostra stagione ma bisogna dare i meriti alla Fiorentina. Loro hanno fatto qualcosa in più, nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni e si poteva pareggiare. Ne hanno avute alcune anche loro ma è stato bravo il nostro portiere. La partita di Napoli ci ha tolto qualcosa, oggi è stata una gara difficile contro una squadra forte. C'è ancora la partita di ritorno, giocheremo davanti al nostro pubblico che ci dà una carica in più".

Quale può essere il piano B?

"Noi abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita, avremmo dovuto avere più coraggio. Fuori dal campo si preparano tante cose, in campo poi ci sono le partite con le loro difficoltà. Loro ci hanno pressato ma le occasioni le abbiamo create, a volte fai gol come è successo a loro. Mandragora ha quei colpi".