L'ex Estigarribia consiglia la Juve: "C'è bisogno di gente di carisma, spero in Vlahovic"

"Quando sono in corso dei cambiamenti, e ci sono dei giovani di prospetto, bisogna avere sempre pazienza". Chiede calma Marcelo Estigarribia ai tifosi della Juventus e si allontana dalle prime critiche lanciate a Igor Tudor per la sindrome di 'pareggite' che ha colpito i bianconeri dopo 5 pari di fila nelle ultime 5 partite.

L'ex centrocampista della Vecchia Signora ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoJuve proseguendo nell'analisi: "La Juve non ha fatto una rivoluzione come l'estate scorsa, ma non sono stati presi dei campioni come De Bruyne o Hojlund". E ha aggiunto a proposito del mercato operato dalla dirigenza juventina: "Sono arrivati dei buoni giocatori e tutti dall'estero, quindi devi dargli il tempo di ambientarsi e di far bene. Per avere dei giocatori pronti, a mio parere, dovevi acquistare dal campionato italiano".

Uno spazio infine lo ha dedicato alla telenovela Dusan Vlahovic, che resta ancora senza rinnovo e quindi pericolosamente in scadenza la prossima estate: "Non conosco le dinamiche interne, quindi non saprei cosa rispondere. Ha avuto un ottimo inizio di campionato in cui ha segnato dei gol importanti, ho sentito Chiellini dire che sta lavorando tanto e questo è sicuramente un'ottima cosa per la Juve. Dal mio punto di vista di calciatore, avere un compagno così è sicuramente uno stimolo in più per migliorare. Spero che Vlahovic possa diventare un punto di riferimento, c'è bisogno di gente di carisma".