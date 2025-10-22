Atalanta, Juric: "L'affetto dei tifosi? E' arrivato subito, spero alla lunga di meritarmelo"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga.

Krstovic con dietro De Ketelaere e Lookman: vi servono i gol.

"Le prestazioni ci sono, ci è mancato il gol e speriamo stasera di essere più cinici".

Conferma per Bernasconi.

"Un ragazzo che arriva dall'Under 23, sta facendo bene e si è meritato il posto".

De Roon ha detto che stato tornando la vera Atalanta.

"La strada è giusta. Le partite in Champions sono diverse da quelle in campionato, arrivano squadre con autostima e sarà durissima".

Si aspettava di entrare subito così in sintonia con l'ambiente?

"Spero veramente di meritarmelo, a volte accade dopo un po' di tempo mentre qui mi hanno dato subito amore e attenzione. Spero alla lunga di meritarmi tutto questo".