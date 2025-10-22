Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta-Slavia Praga 0-0, le pagelle: De Ketelaere luce nella notte, Krstovic sbaglia troppo

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 23:03Serie A
Simone Lorini

Risultato finale: Atalanta-Slavia Praga 0-0

ATALANTA

Carnesecchi 6,5 - Due parate pesanti per blindare almeno il punto in una serata ricca di rimpianti: portiere di livello ormai internazionale, queste serate lo confermano.

Kossounou 6 - Pesa nel giudizio l'errore da matita rosa davanti al portiere avversario, nel primo tempo. E' pur vero che segnare non sarebbe il suo mestiere, ma alla fine dei conti e uno sbaglio che pesa nell'equilibrio della gara.

Djimsiti 6,5 - Non concede nulla nella sua zona, dimostrandosi affidabilissimo come sempre.

Hien 7 - Gioco posizionale e marcatura solida nei confronti di Chory, il più temuto degli attaccanti cechi: lo svedese sale in cattedra nel finale con un paio di anticipi sontuosi.

Zappacosta 6,5 - Grande protagonista del primo tempo: le occasioni migliori arrivano quasi tutte dal suo lato di campo, dove salta l'avversario con facilità. Dal 74' Bellanova sv.

De Roon 6 - Solito lavoro oscuro a centrocampo, si fa sempre trovare pronto allo scambio e nel finale cerca anche qualche sortita offensiva.

Ederson 6 - Giri del motore ancora non al massimo, la sua prova cresce con il passare dei minuti pur non arrivando ai picchi della scorsa stagione.

Bernasconi 5,5 - Timido, perde subito un pallone sanguinoso che fa partire il contropiede ceco e anche in fase di offesa lo si nota pochino. Dal 46' Zalewski 6,5 - Poco continuo ma incisivo al punto giusto: la giocata migliore la fa all'81', quando sfoda e mette al centro un cioccolatino che Scamacca non riesce a scartare.

De Ketelaere 7 - La luce della manovra la accende spesso e volentieri lui, che svaria su tutto il fronte offensivo senza dare riferimenti e costringendo Markovic alla più bella parata della serata. Boril lo spoglia pur di fermarlo, rimediango un giallo. Dal 90' Samardzic sv.

Lookman 6 - Qualche strappo a cavallo tra primo e secondo tempo, ma troppo poco per essere davvero pericoloso. Condizione ancora approssimativa, all'ora di gioco Juric cambia. Dal 62' Sulemana 5,5 - Si divora subito un'occasione importante, poi crea grazie alla sua rapidità nello stretto, ma non riesce a riscattarsi.

Krstovic 5 - Troppo ghiotti i due palloni sprecati malamente nel primo tempo: si dimostra poco freddo sotto porta, come testimoniano le tante partite senza reti della sua esperienza in nerazzurro: 3 su 3 in Champions, 6 su 7 in Serie A. Dal 62' Scamacca 5,5 - Errore pesante a dieci minuti dalla fine, quando Zalewski gli serve la palla dell'1-0: colpisce malamente spendendo sul fondo.

Allenatore: Ivan Juric 5,5 - Davanti le prova davvero tutte e la scelta di Lookman dal 1' non paga, il resto lo fanno gli errori di Krstovic davanti al portiere. Lascia qualcosa di intentato sulla treqaurti, dove Pasalic e Samardzic forse avrebbero potuto cambiare la dinamica del gioco nell'ultima mezz'ora. Sono sicuramente due punti persi, contro uno Slavia Praga che è apparso molto ben messo in campo ma sicuramente inferiore dal punto di vista tecnico.

SLAVIA PRAGA (a cura di Paolo Lora Lamia)
Markovic 7 - Reattivo in un paio di occasioni nel primo tempo su Kossounou e Krstovic, contribuendo a mantenere la porta inviolata. Con la paratona su Scamacca nel finale, si guadagna di diritto il premio di migliore in campo dei suoi.

Boril 6 - Molto più coinvolto nel contenimento che nella spinta sulla destra, aiuta Vlcek nel contrastare un Lookman intraprendente ma anche impreciso nella conclusione finale. Il suo modo di giocare non cambia dopo l'intervallo, a maggior ragione visto l'ingresso di Zalewski.

Vlcek 6 - Alterna buone chiusure a qualche incertezza, soprattutto nel momento in cui viene puntato da Lookman. Migliora però con il passare dei minuti. dall'88' Sanyang sv.

Zima 6,5 - L'ex Torino ci tiene a fare bella figura davanti al suo vecchio maestro Juric, giocando infatti una prova autoritaria all'interno della sua area.

Mbodji 5,5 - Spinge un po' di più rispetto a Boril, ma non eccelle in questo senso e soffre qualche volta contro Zappacosta. Dal 61' Sadilek 6 - Si posiziona in mezzo al campo, non tirandosi indietro comunque nel momento in cui ha la possibilità di accompagnare l'azione offensiva.

Moses 6 - Tanta sostanza in mezzo al campo per il numero 16, che però poco prima dell'intervallo è il primo a far sporcare i guantoni a Carnesecchi. Dal 69' Chaloupek 6 - Va ad irrobustire il reparto arretrato, che ne ha bisogno in un finale caratterizzato dal forcing della Dea.

Zafeiris 6 - In mezzo al campo cerca di dare geometrie, ma ancora di più aiuta nel contrastare sul nascere le azioni nerazzurre.

Dorley 6 - Prestazione ordinata in mediana. Nel corso del secondo tempo, con l'ingresso di Sadilek, si sposta sulla sinistra e gioca con abnegazione anche in tale posizione.

Kusej 6,5 - Il migliore del tridente offensivo dello Slavia, per la continuità con cui si muove e per diverse buone soluzioni che propone in fase di rifinitura. Dall'88' Prekop sv.

Provod 6 - Prima parte di gara abbastanza anonima da parte sua, come conclusioni in porta ma anche per eventuali passaggi ai compagni di reparto. Si merita la sufficienza grazie ad una seconda frazione di gioco più apprezzabile.

Chory 6 - Non sarà bello da vedere né particolarmente pericoloso nei 90 minuti, ma fa un grandissimo lavoro per la squadra tenendo un sacco di palloni e lottando senza sosta con i centrali avversari.

Jindrich Trpisovsky 6,5 - Si gioca la gara puntando si duelli uomo contro uomo in ogni zona del campo, resistendo nel primo tempo e venendo fuori alla distanza. Punto nel complesso meritato.

