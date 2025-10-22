Juventus, Di Gregorio: "Atteggiamento fantastico, è questa la base dalla quale ripartire"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video, dopo la gara di Champions League persa di misura contro il Real Madrid: "Le sconfitte fanno sempre arrabbiare, però l'atteggiamento visto stasera è stato fantastico, è la base dalla quale ripartire per tutte le partite che verranno. Dirò ai miei compagni che sono molto orgoglioso di loro".

Le tante parate non sono bastate...

"Sono contento di aver parato, ma anche dispiaciuto per il risultato. Abbiamo fatto la partita giusta, da dietro ho visto un blocco che ha lottato per restare compatti. I dettagli hanno fatto la differenza, ma la Juve oggi ha dimostrato un grande carattere".

Cosa hai detto a Vlahovic dopo l'occasione non sfruttata?

"Quello che gli ho detto rimane tra di noi, so quanto ci tiene e l'ho abbracciato per fargli sentire tutto il mio amore perché è un ragazzo d'oro e merita tutto il nostro affetto".