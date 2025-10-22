Inter in vetta con altre 4, Juve fuori dai play off. La classifica aggiornata di Champions

Si è conclusa questa sera la terza giornata di Champions League. In vetta ci sono ben cinque squadre a punteggio pieno fra cui anche l'Inter che è l'unica italiana a sorridere fin qui nella competizione. Più arretrate infatti sono Atalanta, con quattro punti, e Napoli, tre punti, che attualmente sarebbero ai play off, ma non da teste di serie. Peggio ancora la Juvetus che con appena due punti sarebbe eliminata al momento.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bayern: 9 Punti (dr +10)

2. Paris Saint-Germain: 9 Punti, +10

3. Inter: 9 Punti, +9

4. Arsenal: 9 Punti, +8

5. Real Madrid: 9 Punti, +7

6. Dortmund: 7 Punti, +5

7. Manchester City: 7 Punti, +4

8. Newcastle: 6 Punti, +6

9. Barcellona: 6 Punti, +5

10. Liverpool: 6 Punti, +4

11. Chelsea: 6 Punti, +3

12. Sporting CP: 6 Punti, +3

13. Qarabag: 6 Punti, +1

14. Galatasaray: 6 Punti, -1

15. Tottenham: 5 Punti, +1

16. PSV Eindhoven: 4 Punti, +2

17. Atalanta: 4 Punti, -3

18. Marsiglia: 3 Punti, +2

19. Atletico Madrid: 3 Punti, -1

20. Club Brugge: 3 Punti, -2

21. Athletic Bilbao: 3 Punti, -3

22. Eintracht Francoforte: 3 Punti, -4

23. Napoli: 3 Punti, -5

24. Royale Union SG: 3 Punti, -6

25. Juventus: 2 Punti, -1

26. Bodo/Glimt: 2 Punti, -2

27. Monaco: 2 Punti, -3

28. Slavia Praga: 2 Punti, -3

29. Pafos: 2 Punti, -4

30. Bayer Leverkusen: 2 Punti, -5

31. Villarreal: 1 Punto, -3

32. Copenhagen: 1 Punto, -4

33. Olympiakos: 1 Punto, -7

34. Kairat Almaty: 1 Punto, -8

35. Benfica: 0 Punti, -5

36. Ajax: 0 Punti, -10

I risultati della serata odierna

Atalanta - Slavia Praga 0-0

Bayern - Club Brugge 4-0: 5' Karl, 14' Kane, 34' Diaz, 79' Jackson

Chelsea - Ajax 5-1: 18' Guiu, 27' Caicedo, 33' rig. Weghorst (A), 45' rig. Fernandez, 45'+6 rig. Estevao, 48' George

Eintracht Francoforte - Liverpool 1-5: 26' Kristensen (E), 35' Ekitike, 39' van Dijk, 44' Konate, 66' Gakpo, 70' Szoboszlai

Monaco - Tottenham 0-0

Real Madrid - Juventus 1-0: 58' Bellingham

Sporting - Marsiglia 2-1: 14' Paixao, 69' Catamo (S), 86' Alisson Santos (S)

Ath. Bilbao -Qarabag 3-1: 1' Andrade (Q), 40' e 88' Guruzeta (A), 70' Navarro (A)

Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1: 3' e 33' Osimhen, 60' Akgun, 76' Helmersen (B)