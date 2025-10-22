FCSB, Cisotti: "Non troviamo concretezza, ma torneremo in alto dove dobbiamo stare"
Juri Cisotti, centrocampista italiano dell'FCSB, ha parlato a Sky Sport in vista del match contro il Bologna, gara di Europa League che si giocherà domani sera:
"Stiamo facendo risultati altalenanti, non troviamo concretezza contro le piccole soprattutto. Ci manca qualcosa ma cercheremo di risolvere tutto a breve, siamo un grande club in Romania e abbiamo grande seguito, è importante tornare in alto dove dobbiamo stare".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
