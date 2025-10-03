TMW Radio Bonanni: "Chivu può essere l’allenatore giusto per l’Inter. Atalanta? Una sorpresa"

Massimo Bonanni è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

La Roma ieri ha perso contro il Lille. Quanto può ancora crescere questa squadra?

"La Roma non sta arrivando al gol non solo per i problemi degli attaccanti. Al momento la squadra deve raggiungere un'identità, ma resto dell'idea che Gasperini possa portare la Roma a piazzamenti importanti".

La Fiorentina invece porta a casa i tre punti contro il Sigma Olomouc.

"È una partita difficile e molto più determinanate per la Fiorentina che non per la Roma. Penso che se la giocheranno come fosse un'ultima spiaggia. Anche ieri la squadra non ha entusiasmato; deve fare molto di più perché in realtà ha un buonissimo organico".

Baroni si gioca la panchina contro la Lazio?

"Baroni resta un allenatore preparato e mi dispiacerebbe vederlo esonerato dopo così poche giornate. Lui è un allenatore da campo e quelli come lui avrebbero bisogno di più tempo. Penso che il Torino sia una buona squadra e per quanto stia vivendo in un ambiente contestato, gli investimenti di quest'anno sono stati importanti".

Mc Tominay e De Bruyne insieme possono rappresentare un problema per lo sviluppo del gioco del Napoli?

"Qualcosa doveva cambiare, perché per mettere De Bruyne nelle migliori condizioni bisognava trovare delle variazioni. Bisogna però anche dire che McTominay l'anno scorso ha overperformato. Quest'anno farà cinque, sei o sette gol ma soprattutto resterà decisivo anche senza segnare. Ad ogni modo dire che De Bruyne e McTominay possono essere un problema nel modo di giocare mi sembra assurdo".

Che impressioni ti sta lasciando l'Atalanta?

"In questo momento l'Atalanta rappresenta una piccola sorpresa. La società ha scelto di prendere un allenatore molto simile a Gasperini, anche se il croato non è che avesse meritato una panchina di questo livello. Negli ultimi anni ha attraversato dei momenti difficili".

L'Inter sta ripartendo?

"Sono contento di come sta lavorando Chivu. Credo stia recuperando punti anche agli occhi dei più scettici e penso che possa essere l'allenatore giusto. Gli è stata data una grande opportunità, ma lui è giovane e preparato".

Cosa aspettarsi da Juventus-Milan?

"Il Milan può anche andare a vincere a Torino, mentre la Juventus rimane un grosso punto interrogativo. Ad oggi i rossoneri sono squadra, a differenza dei bianconeri. Per Allegri potrebbe spostare gli equilibri Rabiot, mentre Tudor può puntare su Vlahovic".