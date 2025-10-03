Inter, che fine ha fatto Diouf? Chivu: "È l'ultimo arrivato... Ma lo vedo in crescita"

Appena 11 minuti finora per Andy Diouf, acquisto più costoso dell’estate di mercato dell’Inter. Alla vigilia della partita con la Cremonese, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha risposto così: “È l’ultimo arrivato, ha bisogno di tempo. È vero che è stato premiato da parte mia nella prima partita, quando era appena arrivato da un giorno, perché per me non esistono regole e cerco di aiutare le persone. Si sta allenando bene, non ha mai saltato un allenamento e lo vedo in crescita: quando è arrivato era un po’ timidino e del resto l’impatto con una nuova squadra, per un giovane, può essere abbastanza grande. Lo vedo più coinvolto, anche lui piano piano sta lasciandosi andare. Vedo più qualità, tanta ambizione e una cultura di lavoro importante: mi fa piacere averlo in gruppo e prima o poi anche lui avrà la possibilità di giocare”.

Si aspetta qualche gol in più dai centrocampisti?

“Non siamo mai contenti di niente… Io mi aspetto che la squadra vinca, che scenda in campo con la massima motivazione. Bisogna partire sempre da questo: voglio una squadra che entri in campo con tanta responsabilità e l’atteggiamento giusto, senza dimenticare il fatto che si devono divertire e devono avere piacere a fare tutto quello che fanno da altri. Poi non mi importa chi segna: mi importa chi fa assist, chi si sacrifica, quando vedo che l’ego non esiste, che si capiscono i momenti e si fa di tutto per alzare l’asticella”.

La conferenza stampa di Chivu.