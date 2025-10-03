TMW
Juventus, le ultime dalla Continassa su Thuram e Bremer in vista del Milan
Sensazioni miste, in casa Juventus, a due giorni dal big match con la Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, oggi Khephren Thuram si è allenato parzialmente nel gruppo a disposizione di Igor Tudor, mentre Gleison Bremer ha svolto lavoro personalizzato.
Di conseguenza, filtra una certa fiducia sulla possibilità di recuperare il centrocampista francese, assente nell’ultima di Champions League come il difensore brasiliano, per il quale però la presenza con i rossoneri sembra meno probabile.
Domani alle 14 è in programma la consueta conferenza stampa della vigilia da parte dell’allenatore croato.
