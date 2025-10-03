Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo, Inzaghi: "Sarà dura con lo Spezia, ma siamo pronti. Ceccaroni out? Gioca Veroli"

© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net
Oggi alle 15:04Serie B
di Daniel Uccellieri

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con lo Spezia.

Che tappa rappresenta per il Palermo la gara di La Spezia?
"È una partita molto importante, come tutte in Serie B. Affrontiamo una squadra che sicuramente non si trova nella posizione di classifica che immaginava a inizio stagione. Sarà dura, ma siamo pronti. Veniamo da una buona prestazione, abbiamo grande convinzione e un’ottima classifica: dobbiamo continuare su questa strada".

Lo Spezia arriva da una finale playoff e ha mantenuto gran parte dell’ossatura. Quali insidie può nascondere questa sfida?
"Dimostra quanto sia difficile la Serie B. Sorprende vedere lo Spezia in quella posizione, ma questo è l’equilibrio del campionato. Chi pensava fosse una passeggiata avrà capito cosa vuol dire affrontare una Serie B di livello. Noi dobbiamo dare continuità ai risultati, è quello che ci ha portato a essere la miglior difesa. Dobbiamo continuare a giocare le nostre partite al massimo e portare più punti possibili a casa".

Il Palermo è al momento la miglior difesa del torneo. Quanto conta l’atteggiamento mentale?
"Senza dubbio è un aspetto positivo, ma la miglior difesa deve esserci a fine stagione se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Dopo sei giornate è presto per tirare conclusioni, ma la squadra lotta e combatte. Abbiamo fatto un primo passo, ora serve continuità. Sabato dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta prima della sosta".

Ceccaroni è squalificato: chi giocherà al suo posto?
"Al suo posto gioca Veroli, che a Udine ha dimostrato di essere affidabile. Lo abbiamo preso per questo e non ho dubbi su di lui: è un giocatore molto bravo".

Quanto pesa riuscire a fare risultato anche nelle giornate complicate?
"Moltissimo. Ogni partita va presa per quello che è. Finora sono soddisfatto, mi ero arrabbiato solo dopo Cesena per il gol subito, ma col Venezia la squadra ha subito dimostrato di avere la mentalità giusta. Questa è la strada da seguire".

Ultimo impegno prima della sosta: quanto è importante chiudere con un risultato positivo?
"Sarebbe molto importante. Era da tanto che il Palermo non era imbattuto nelle prime sei giornate e ci siamo riusciti, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Il bello deve ancora venire: dobbiamo migliorare e restare attaccati al treno. Penso che tutti abbiano capito che giocare contro il Palermo non è semplice".

Contro il Venezia i tifosi hanno spinto la squadra nei momenti di difficoltà. Quanto conta il loro supporto?
"Vorremmo regalare una vittoria ai nostri tifosi in ogni partita che giochiamo. Quello che abbiamo regalato finora è stato l'impegno come ci era stato chiesto. Abbiamo un pubblico straordinario, in casa e in trasferta, e una città intera che ci segue. È una grande responsabilità: dobbiamo dare tutto, e sono sicuro che alla fine saremo premiati".

