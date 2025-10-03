Avellino-Mantova, i convocati di Possanzini: sospiro di sollievo, probabile il ritorno di Ruocco

Un momento non semplice quello che sta vivendo il Mantova, chiamato domani all'esame Avellino: la gara, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B, potrebbe rimettere in discussione tante situazioni legate al club, e vincere sembra ormai divenuto un imperativo.

Come già anticipato la scorsa settimana, su volere della società non ci saranno al momento conferenze stampa, decisione seguita a un comunicato nel quale era stata ribadita la volontà di andare avanti con mister Davide Possanzini, ma è stata comunque resa nota la lista dei convocati, con i giocatori che sono - più o meno - gli stessi del precedente confronto giocato in turno infrasettimanale, con la Juve Stabia: è out Falletti, ma con molta probabilità il tecnico della compagine virgiliana recupererà Ruocco, che ha smaltito l'infortunio e andrà quindi a rimpolpare il reparto offensivo.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Botti, Festa;

DIFENSORI: Bani, Castellini, Cella, Fedel, Maggioni, Mantovani, Mullen, Pittino, Radaelli;

CENTROCAMPISTI: Artioli, Falletti, Majer, Paoletti, Trimboli, Wieser;

ATTACCANTI: Bonfanti, Bragantini, Caprini, Fiori, Galuppini, Mancuso, Marras, Mensah, Ruocco.