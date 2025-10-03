Pisa, Gilardino: "Cuadrado mi mette in difficoltà. Arbitri? Società chiara, non creiamoci alibi"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Bologna, parlando così delle polemiche arbitrali: "Il passaggio della società è stato molto chiaro e condivisibile. Noi non dobbiamo crearci alibi. Siamo concentrati sui rossoblù. Ci siamo allenati in modo perfetto e vogliamo andare a Bologna per vincere".

Dove può giocare Cuadrado?

"Juan è un giocatore che ti mette sempre in difficoltà nelle scelte. È uno che può cambiare le partite in corso, ci penso sempre a questo. Lo vedo più laterale ma può fare il trequartista o la mezzala offensiva. Con i cinque cambi le sostituzioni sono fondamentali".

Chi sarà indisponibile?

"Aebischer, Esteves, Stengs, e anche Denoon non recupera".

Chi prenderà il posto di Aebischer?

"Quel ruolo lo può fare Marin, Hojholt e lo potrà fare anche Vural, anche se per il momento lo vedo più mezzala".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Alberto Gilardino prima di Bologna - Pisa.