Italia Under 19, i convocati di Bollini: in rosa anche Coletta, Mantini e Della Rovere

Sono state rese note le scelte del tecnico dell'Under 19 Alberto Bollini, che ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma domenica 5 ottobre. Dopo il test match contro l’Albania a Novarello ad agosto – una netta vittoria per 4-1 e un pareggio 1-1 – e il torneo in Croazia a settembre – 0-0 contro i padroni di casa croati, una sconfitta per 3-1 contro la Germania e un successo 2-1 contro la Cechia –, la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Scozia in un doppio confronto amichevole, in programma venerdì 10 ottobre (ore 16.30) allo stadio ‘Antonio Molinari’ di Campobasso e lunedì 13 ottobre (ore 11) allo stadio ‘Mario Lancellotta’ di Isernia.

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Antonio Stefano Merola (Juventus).

Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Gianluca Ciolli e Lorenzo Molla; Nutrizionista: Dennis Dell’Unto; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich.