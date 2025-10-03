Virtus Verona, Fresco: "Con la rosa al completo possiamo lottare per i primi posti"
Conferenza stampa della vigilia in casa Virtus Verona, dove il tecnico Luigi Fresco ha presentato la sfida interna contro il Lecco e tracciato un primo bilancio della stagione.
"Ogni anno ci chiediamo se la squadra sia davvero competitiva perché puntiamo molto su giovani e su scommesse che arrivano anche da categorie inferiori. Dopo sette partite posso dire che lo siamo eccome: nessuno ci ha messo sotto e, anzi, siamo in credito perché ci mancano dei punti rispetto a quanto avremmo meritato".
Uno sguardo poi agli avversari: "Il Lecco merita i complimenti: ha fatto un mercato intelligente senza stravolgere la rosa della scorsa stagione. Stanno andando molto bene e già in passato hanno saputo conquistare la Serie B in modo clamoroso. Quell’anno, se non avessimo avuto tanti infortuni pesanti, credo che avremmo potuto farcela anche noi: sono convinto che a Pescara avremmo vinto i playoff. Tornando al presente, penso che il Lecco possa essere la sorpresa del campionato e restare lassù con squadre come Brescia e Vicenza".
Sulla situazione infortunati e le prospettive della Virtus: "Abbiamo assenze importanti come De Marchi e Mastour, che poteva essere la sorpresa del torneo. All’inizio avevamo 7-8 giocatori indisponibili, adesso ne stiamo recuperando alcuni. Con la rosa al completo potremmo ambire ai primissimi posti, ma anche così abbiamo le carte in regola per puntare ai playoff".
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli