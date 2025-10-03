Virtus Verona, Fresco: "Con la rosa al completo possiamo lottare per i primi posti"

Conferenza stampa della vigilia in casa Virtus Verona, dove il tecnico Luigi Fresco ha presentato la sfida interna contro il Lecco e tracciato un primo bilancio della stagione.

"Ogni anno ci chiediamo se la squadra sia davvero competitiva perché puntiamo molto su giovani e su scommesse che arrivano anche da categorie inferiori. Dopo sette partite posso dire che lo siamo eccome: nessuno ci ha messo sotto e, anzi, siamo in credito perché ci mancano dei punti rispetto a quanto avremmo meritato".

Uno sguardo poi agli avversari: "Il Lecco merita i complimenti: ha fatto un mercato intelligente senza stravolgere la rosa della scorsa stagione. Stanno andando molto bene e già in passato hanno saputo conquistare la Serie B in modo clamoroso. Quell’anno, se non avessimo avuto tanti infortuni pesanti, credo che avremmo potuto farcela anche noi: sono convinto che a Pescara avremmo vinto i playoff. Tornando al presente, penso che il Lecco possa essere la sorpresa del campionato e restare lassù con squadre come Brescia e Vicenza".

Sulla situazione infortunati e le prospettive della Virtus: "Abbiamo assenze importanti come De Marchi e Mastour, che poteva essere la sorpresa del torneo. All’inizio avevamo 7-8 giocatori indisponibili, adesso ne stiamo recuperando alcuni. Con la rosa al completo potremmo ambire ai primissimi posti, ma anche così abbiamo le carte in regola per puntare ai playoff".