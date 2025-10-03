Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 6^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 6^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Bakker, Zalewski, Kossounou, Bellanova.
Squalificati: De Roon.
BOLOGNA
Indisponibili: Sulemana, Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Zappa, Pintus, Radunovic, Rog, Rodriguez e Gaetano.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt, Sergi Roberto, Dossena.
Squalificati: Jesus Rodriguez.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Audero.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sohm.
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Onana, Messias, Stanciu
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Harroui, Oyegoke, Al-Musrati.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Thuram.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal e Miretti.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Dele-Bashiru, Marusic, Pellegrini, Rovella, Vecino.
Squalificati: Guendouzi.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Morente.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Jashari
Squalificati: Estupinan.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Buongiorno, Contini, Rrahmani.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valenti.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Aebischer, Esteves, Stengs, Denoon.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Bailey.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Paz, Pieragnolo.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Anjorin, Ismajli, Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Buksa.
Squalificati: Okoye.
