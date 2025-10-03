Ufficiale
Il Pineto si rafforza in difesa, preso il classe '96 Domenico Frare
TUTTO mercato WEB
Rinforzo in difesa per il Pineto, che ha comunicato l'acquisto di Domenico Frare. Di seguito la nota del club.
Il Pineto Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in biancazzurro di Domenico Frare, difensore centrale classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Parma, vanta oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Tuttocuoio, Pontedera, Cittadella e, da ultimo, Triestina.
Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Frare ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 Giugno 2028 e sarà subito a disposizione dello staff tecnico.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Venezia-Frosinone, i convocati di Alvini: lunga lista di infortuni. Si aggiunge Kvernadze squalificato
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese