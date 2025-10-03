Ufficiale Il Pineto si rafforza in difesa, preso il classe '96 Domenico Frare

Rinforzo in difesa per il Pineto, che ha comunicato l'acquisto di Domenico Frare. Di seguito la nota del club.

Il Pineto Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in biancazzurro di Domenico Frare, difensore centrale classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Parma, vanta oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Tuttocuoio, Pontedera, Cittadella e, da ultimo, Triestina.

Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Frare ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 Giugno 2028 e sarà subito a disposizione dello staff tecnico.