Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"

L’Inter perde per infortunio Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, punta al rientro con la Roma, ma più probabilmente rimarrà ai box almeno fino alla gara con il Napoli. Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Cremonese, non fa drammi: "Marcus a Cagliari è uscito dopo un'ora. Con lo Slavia vedevo la coppia con lui e Lautaro adatta. L'infortunio purtroppo è dietro l'angolo, dispiace dal punto di vista umano. L'infortunio non è gravissimo".

A meno di sorprese, il posto di Thuram al fianco di Lautaro dovrebbe essere Ange-Yoan Bonny, naturale sostituto del connazionale. L’allenatore interista, però, non regala spolier: "Non lo so, ho un'idea e al 90% ho già deciso, vedremo che andrà ad affiancare Lautaro. Non ve lo posso dire ora. Si vedrà domani chi giocherà. Anche i giocatori devono sentirsi responsabili. Io la formazione io la potrei anche dire, in allenamento però cerco di responsabilizzare tutti.nessuno deve sentirsi già sicuro e tutti devono farsi trovare pronti. Spesso l'ho detta tre ore prima della partita".

Quanto a Bonny nello specifico: "Gli manca la titolarità che aspettate voi e prima o poi arriverà. Lo vedo molto bene. I giovani danno un surplus di energia ed è rispettato da questo gruppo. Dà sempre l'anima e cerca di migliorarsi. Mi fa piacere e gli voglio bene. So cosa è e cosa può dare. Lui è felice per essere in una realtà come l'Inter".

