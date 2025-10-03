Venezia, Stroppa: "Frosinone? Sarà bello affrontare la capolista. A Palermo è mancato il gol"

Il Venezia è pronto a scendere in campo per la settima giornata di Serie BKT. Domani, sabato 4 ottobre alle ore 15:00, gli arancioneroverdi affronteranno il Frosinone allo Stadio Pier Luigi Penzo. Alla vigilia del match, mister Stroppa approfondisce ai microfoni il periodo di forma della squadra e presenta la gara contro i giallazzurri.

“A Palermo quello che ci è mancato è stato solo il gol, traguardo che avrebbe dato un contesto migliore al gioco espresso dalla squadra. Oltre alla prestazione siamo consapevoli che bisogna anche portare a casa più punti possibili, ma in ogni caso rinnovo i miei complimenti alla squadra che su un campo difficile ha espresso un ottimo calcio.

Il Frosinone al momento è primo in classifica, sta esprimendo un ottimo gioco ed è sempre bello confrontarsi in questo tipo di partite. Sarà una gara tanto difficile quanto importante, i ciociari sono una squadra frizzante con entusiasmo e spensieratezza che abbina anche individualità importanti. La loro esperienza della stagione scorsa ha contribuito a dare ancora più forza all’ambiente.

Il nostro modo di giocare non cambia, possono variare gli interpreti ma l’idea di gioco resta la stessa. L’abbiamo visto a Palermo e nelle gare precedenti, giocherà chi starà meglio, sapendo che in panchina potrò contare su elementi altrettanto validi ed entusiasti. Le ultime partite ci hanno dato la consapevolezza che la squadra c’è e questo è un dato oggettivo.

A livello difensivo stiamo ritrovando giocatori importanti, il lavoro e l’interpretazione degli episodi nelle singole occasioni fa poi la differenza. Cerchiamo sempre di essere dominanti sul campo, con e senza palla, nella partita di domani saranno molto importanti i duelli individuali.”