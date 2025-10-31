Atalanta, occhi su Saibari del PSV. Il marocchino piace anche in Spagna e Premier

L’Atalanta guarda ancora al mercato internazionale per rinforzare la propria trequarti e tra i profili studiati con attenzione c’è quello di Ismael Saibari, centrocampista offensivo del PSV Eindhoven e nazionale marocchino. A riportarlo è il portale inglese CaughtOffside, che colloca il 24enne tra gli obiettivi più concreti in vista della prossima estate.

La Dea, però, non è sola. La concorrenza per Saibari è folta e di livello: Villarreal, Olympique Marsiglia, Siviglia, Betis, oltre a due club di Premier League come Brighton e Brentford, sarebbero già al lavoro sul calciatore.

Saibari è sotto contratto con il PSV fino al 30 giugno 2029 e la sua valutazione si aggira attorno ai 27 milioni di euro, con uno stipendio annuale di poco superiore al milione di euro. Nelle prime uscite della nuova Eredivisie 2025/26 ha collezionato 8 presenze e 1 gol, mentre con la maglia del Marocco vanta 17 presenze e 5 reti.