Atalanta, Palladino quinto allenatore più giovane della storia. Davanti a lui c'è pure Conte

Atalanta, Palladino quinto allenatore più giovane della storia. Davanti a lui c'è pure Conte
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:23Serie A
Giacomo Iacobellis

Statistica curiosa sul nuovo allenatore della Dea: Raffaele Palladino arriva all'Atalanta a 41 anni e dal 1983 ad oggi è il 5° allenatore nerazzurro più giovane a sedersi sulla panchina orobica. Davanti a lui Prandelli (1993, 36 anni), Guidolin (1993, 38 anni), Mondonico (1987, 40 anni) e Antonio Conte (2009, 40 anni).

Le parole di Luca Percassi su Palladino
Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha concesso una lunga intervista a L'Eco di Bergamo per commentare - tra i tanti temi - l'esonero di mister Juric e l'avvento in panchina di Palladino. Queste le sue dichiarazioni: "La decisione di esonerare Juric è stata umanamente molto dolorosa. Parliamo di un professionista molto serio. Palladino poteva arrivare già in estate, abbiamo fatto altre scelte, ma non abbiamo avuto dubbi nel tornare su di lui. E lui ha aspettato l'Atalanta".

Percassi ha sottolineato che si tratta del secondo esonero dell'allenatore in casa Dea nell'arco di ben dieci anni: "È una situazione decisamente straordinaria, di cui è responsabile la nostra società. E io, che della società sono l'amministratore delegato, le responsabilità me le prendo tutte". E ancora su Juric: "Chiunque avessimo scelto dopo Gasperini avrebbe riscontrato delle difficoltà considerando gli ultimi 9 anni. L’input che ci ha dato la squadra era quello di continuare con la filosofia di queste annate. Poi ci sono tutta una serie di meccanismi che devono innescarsi all’interno della squadra. Juric è un grande professionista e una persona di spessore: lui non si aspettava l’esonero, e questo ha reso il tutto umanamente più difficile".

