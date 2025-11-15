La Roma vuole blindare Mancini: iniziati i dialoghi per il rinnovo almeno fino al 2030

La Roma vola in Serie A e Gianluca Mancini è sempre più leader dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club sta lavorando per allungare il suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno del 2027, fino al 2030 o addirittura al 2031. Il difensore è uno dei riferimenti per Gian Piero Gasperini all'interno della rosa e non ha alcuna intenzione di farne a meno.

Normale che ci siano degli interessi per un calciatore che anche in Nazionale ha offerto prestazioni di livello. Ciò che lo rende fondamentale è anche il modo in cui interpreta il suo ruolo fuori dal campo, aiutando i giovani a crescere e dispensando consigli nei momenti di difficoltà a chi ne ha bisogno. Per la società, la Roma deve obbligatoriamente fare in modo che l'ex Atalanta resti a Trigoria.

Il giornalista spiega che sarebbero iniziati i dialoghi preliminari tra le parti, con le prime impressioni che sembrano essere positive, anche grazie al legame che si è creato tra il giocatore e la Capitale. Massara vuole dare continuità al reparto arretrato e blindare Mancini è il primo passo decisivo e importante pure per il tecnico, che ha richiesto espressamente di trattenerlo e che stravede per lui.