Come cambiano le panchine in Europa: Serie A e Premier i campionati mangia-allenatori

Con l'arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta, abbiamo il quarto allenatore subentrante in questa Serie A. Il nostro campionato è protagonista di un vero e proprio terremoto dove è accaduto tutto in 15 giorni. E così ci siamo trasformati in un torneo mangia-allenatori, al pari della Premier League.

Quattro avvicendamenti anche nel massimo campionato inglese. Con il curioso caso di Nuno Espirito Santo che ricopre il ruolo sia di esonerato (dal Nottingham Forest) che di subentrante (al West Ham).

Spiazzante quanto successo in Bundesliga, con Erik ten Hag esonerato dopo appena due giornate di campionato. È durato forse più del dovuto Gerardo Seoane, la cui ultima vittoria sulla panchina del Borussia Monchengladbach risaliva a marzo. La novità è di questa settimana col Wolfsburg che con soli 8 punti conquistati in 10 partite ha deciso di esonerare Paul Simonis.

Abbastanza sorprendente l'esonero di Adi Hutter dalla panchina del Monaco, nonostante il tecnico austriaco avesse portato la squadra in Champions League. Sebastien Pocognoli è il nome nuovo, colui che ha regalato il titolo all'Union Saint-Gilloise dopo 90 anni.

L'Oviedo è tornato ne LaLiga dopo 24 anni e ci vuole restare. Gli asturiani sono i primi ad aver cambiato panchina, sollevando dall'incarico Paunovic e richiamando Luis Carrion dopo il periodo intercorso tra settembre 2023 e giugno 2024.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN

1 settembre, esonerato Erik ten Hag

8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

15 settembre, esonerato Gerardo Seoane

15 settembre, subentrato (ad interim) Eugen Polanski

WOLFSBURG

9 novembre, esonerato Paul Simonis

9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer

- - -

LALIGA

OVIEDO

9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic

9 ottobre, subentrato Luis Carrion

- - -

LIGUE 1

MONACO

9 ottobre, esonerato Adi Hutter

12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST

9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo

9 settembre, subentrato Ange Postecoglou

18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou

21 ottobre, subentrato Sean Dyche

WEST HAM

27 settembre, esonerato Graham Potter

27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON

2 novembre, esonerato Vitor Pereira

12 novembre, subentrato Rob Edwards

SERIE A

JUVENTUS

27 ottobre, esonerato Igor Tudor

30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA

1° novembre, dimissioni Patrick Vieira

6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA

4 novembre, esonero Stefano Pioli

7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA

10 novembre, esonero Ivan Juric

12 novembre, subentrato Raffaele Palladino