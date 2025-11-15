Roma, Ranieri si è operato: il senior advisor si è fatto inserire una protesi al ginocchio

Claudio Ranieri si è operato a Villa Mafalda. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Senior Advisor della Roma è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio per l'inserimento di una protesi articolare che è perfettamente riuscito. Nessuna preoccupazione però perché l'ex tecnico giallorosso potrà tornare a camminare già nelle prossime ore con le stampelle, dopodiché osserverà un periodo di riposo a favorire la fase iniziale della riabilitazione.

Ranieri non andrà a Trigoria per alcuni giorni per far sì che la sua situazione si stabilizzi, grazie anche alle prime cure fisioterapiche alle quali si sottoporrà. L'obiettivo è comunque quello di tornare rapidamente al fianco della squadra, per cercare di sostenere il lavoro di Gian Piero Gasperini e di tutti i giocatori, attualmente primi in classifica a pari merito con l'Inter.

Tenterà di essere già presente prima della trasferta di Cremona, nella quale ritroverà il suo ex attaccante Jamie Vardy, con cui ha scritto una delle pagine più belle della sua storia e di quella del calcio, vincendo una Premier League nel 2016. Intanto domani la Roma godrà di un giorno di riposo in vista della 12^ giornata di Serie A, da prepara assolutamente in maniera meticolosa. Presto rientreranno dai rispettivi impegni anche i nazionali.