Il cammino dell'Italia verso i playoff secondo Gattuso: "Caffè e crostata coi miei giocatori"

Il ct azzurro Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport alla vigilia del big match di San Siro contro la Norvegia. Queste le sue dichiarazioni sulla partita di domani e sui playoff per il Mondiale: "È una tappa del percorso. Domani ci saranno 70.000 persone allo stadio, ringraziamo chi ci sarà perché, se non sbaglio, sarà il record di incassi in tutta la storia della Nazionale. Per noi è importante vedere a che livello siamo, affrontiamo una squadra fortissima che abbina velocità e forza fisica. Domani vedremo a che livello siamo".

Sul forfait di Calafiori: "Sapevamo che arrivava qui con dei problemini, ci abbiamo provato e io l'ho ringraziato per la voglia che ha dimostrato. A noi fa bene tutto questo. Avremmo potuto fargli stringere i denti, ma non è corretto. È giusta la scelta che abbiamo fatto. Ci sono Buongiorno e Mancini, vediamo chi giocherà".

Sull'esame San Siro per Pio Esposito: "No, nessun esame per Pio. Lui deve giocare senza farsi prendere dalla pressione. È un ragazzo giovane che sta dimostrando tantissime cose. Pio non deve dimostrare nulla domani, deve fare il Pio e aiutare, battagliare, pedalare... Poi, se c'è l'occasione, anche buttarla dentro".

Sulla testa già ai playoff: "No, se cominciamo a pensare adesso ai playoff ci arriviamo scarichi. Dobbiamo pensare a come poter toccare i nostri giocatori nei prossimi mesi: sentirli, organizzarci e andare a prendere un caffè o un pezzo di crostata insieme a loro. A febbraio, durante la sosta, magari proveremo a stare insieme 48 ore. Ancora non ci pensiamo, preghiamo Dio affinché possiamo arrivare ai playoff nelle migliori condizioni".