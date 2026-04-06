Live TMW Atalanta, Scalvini: "La vittoria al rientro dalla sosta ci dà slancio"

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Giorgio Scalvini parla ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" al termine di Lecce-Atalanta. Queste le dichiarazioni del calciatore del club bergamasco.

Oggi un gol alla Scamacca...questa vittoria rilancia l'Atalanta ad alti livelli?

"Pensiamo a noi stessi, rientrare dalla sosta con una vittoria ci dà una grande spinta. Dobbiamo pensare a migliorarci e vedere cosa succederà nelle altre partite, siamo in una buona posizione".

Che finale di stagione può essere?

"Il mister ci ha detto che ogni partita andava vissuta come una finale, nel calcio ci si ricorda solo del risultato finale quindi dobbiamo andare ancora più forte".

Su Krstovic?

"E' un elemento positivo nel gruppo, dà sempre il 100% in ogni allenamento o partita, non ha avuto problemi di inserimento, abbiamo tanti giocatori che parlano la sua stessa lingua e si è integrato benissimo".

Vittoria più semplice della stagione?

"Prima facevamo più goleada ma subivamo di più, ora siamo più equilibrati. Anche all'andata avevamo segnato tanto, sicuramente è stata una buona vittoria che ci dà spirito".