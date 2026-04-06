Lecce, Pierotti: "Oggi atteggiamento sbagliato, se vogliamo salvarci non può mancare"
Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, è stato intervistato da DAZN al termine della gara persa 3-0 contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una partita contro una squadra molto forte, non abbiamo capito l'importanza ma bisogna guardare avanti e pensare alla prossima. L'atteggiamento non è stato come contro il Napoli, oggi ci è mancato e se vogliamo salvarci non ci può mancare. Magari dobbiamo stare più tranquilli nel finire le giocate, sicuramente dobbiamo lavorarci ancora di più però ora non è il momento di essere negativi, mancano ancora sette partite".
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