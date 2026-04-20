TMW Ausilio: "Per prendere Lautaro mi esposi a un grande rischio. Spero di godermelo a lungo"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto nel corso dell'evento Inside The Sport 2026 a Coverciano. Il dirigente ha rivelato un aneddoto sull'acquisto di Lautaro Martinez nel 2018. Il Toro era a un passo dall'Atlético Madrid e proprio un blitz in Argentina di Ausilio ha cambiato la storia:

"È successo quello che noi direttori ogni tanto un po' follemente cerchiamo di fare. Presi un aereo per l'Argentina a fine mercato di gennaio, rischiando tutto. Me la sono giocata, ho cercato di trovare una chiave giusta e ci siamo riusciti. Sono contento che sia il nostro capitano, ce lo stiamo godendo da tanto tempo e spero per molti anni ancora".

Riuscirete a prendere Palestra? È stato anche vostro...

"Mi risulta che abbia giocato da piccolissimo all'Accademia Inter, che è una società affiliata ma non è l'Inter. Adesso è in una grande squadra con la maglia nerazzurra (l'Atalanta, ndr) e penso che se lo godranno per tanti anni".

Dopo aver vinto tutto, come si fa a ricaricare le pile?

"Alla base di tutto c'è sempre una grande passione per questo mestiere e questo lavoro. Normale che con l'esperienza conosci meglio i tempi, certe dinamiche, alcune società con le quali sai che non conviene perdere tempo e con altre c'è da lavorare un po' di più. Dico che soprattutto c'è una grandissima passione. Per me conta sempre il giorno dopo. Voi pensate al mercato, ma noi persiamo a Inter-Como e alle partite che verranno. Poi ci preoccuperemo del mercato".