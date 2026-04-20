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Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"

Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 10:48Serie A
Simone Bernabei

Il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato a SportMediaset in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Nell'intervento, lo svizzero ha parlato anche del suo futuro e della trattativa che lo ha portato in nerazzurro:

Cosa le è piaciuto di più dell'Inter?
"Squadra e allenatore hanno reso molto facile il mio inserimento. Mi sento molto bene a giocare qui in entrambe le posizioni, sia in mezzo che a destra nei tre dietro. Ho avuto davvero un'ottima stagione e proveremo a chiuderla alla grande".

Poteva andare al Milan? Perché ha scelto l'Inter?
"Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l'Inter fosse una destinazione più adatta a me e direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club ed è stato meglio per me venire qua".

Ad un certo punto poi si dovrà parlare anche di futuro e dell'eventuale riscatto...
"Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà anche il momento di sederci al tavolo e decidere come andare avanti. Io mi sento molto bene qui, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Arriverà presto, ma ora sono concentrato sul giocare bene".

Cosa le ha dato Chivu?
"Che tu sia un giocatore o un allenatore, c'è sempre da imparare qualcosa. Io credo che Chivu abbia gestito alla grande questa stagione, ha sempre portato un clima positivo e ha provato ad aiutarci nei momenti difficili. Non è per niente semplice all'interno di una stagione così, ci sono tanti ostacoli che puoi incontrare. Ha combattuto duramente con noi ed è sempre stato dalla nostra parte cercando sempre di darci più aiuto possibile. Ed è andata bene".

Le piace questa linea difensiva? Le dispiacerebbe se Bastoni dovesse lasciare l'Inter?
"Mi sembra di capire che sia un argomento molto caldo in Italia, in ogni intervista che faccio mi chiedono di Bastoni. Forse sarebbe meglio chiedere a lui del futuro… Io posso solo dire che mi trovo molto bene con lui, è un ottimo compagno di squadra e sarei felice se restasse".

È un momento bello per l’Inter, lo scudetto è sempre più vicino e c’è la semifinale di Coppa Italia che vale la Finale di Roma, come state vivendo questo momento?
"Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un'ottima situazione, ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione".

Avete già giocato tre partite con il Como quest’anno, tutte diverse, che cosa vi aspettate per la partita di domani?
"Non lo so, sono sempre abbastanza incerto su cosa aspettarmi. Vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione perché non si sa mai, noi proviamo a prepararci nel miglior modo possibile, ma giocare contro il Como è sempre complicato. Hai detto bene, le tre partite sono state molto diverse: la prima è stata una nostra grande prestazione, abbiamo vinto 4-0 in casa, nella seconda, l'andata della semifinale di Coppa Italia, nessuna delle due squadre ha voluto prendersi dei rischi, mentre l'ultima, a Como in campionato, è stata una partita aperta, in cui siamo finiti sotto 2-0 e non sembrava una situazione facile. Siamo riusciti a recuperare, segnando quattro gol di fila, poi loro hanno realizzato un rigore e avuto una grande opportunità per pareggiare. Vedremo, vedremo cosa succederà domani".

Quanto sarebbe bello fare questo double scudetto e Coppa Italia?
"Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta scudetto Coppa Italia, chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".

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