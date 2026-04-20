Paredes chiama Dybala al Boca: "Ne parlo con lui perché ha volta voglia di venire qui"
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Il destino di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Roma e dall'Argentina arrivano nuove voci riguardo un suo possibile approdo al Boca Juniors. È stato lo stesso Leandro Paredes, centrocampista del Boca e grande amico della Joya, nel corso di una diretta con lo streamer Davoo Xeneize.
"Dybala al Boca? Ne parlo perché lui ha molta voglia, l’ho già detto"
Paredes non si è limitato a confermare l'attrazione di Dybala per i colori degli Xeneizes, ma ha concluso con un augurio che sa di vera e propria investitura di mercato:
"Se verrà al Boca? Speriamo. Non aggiungo altro".
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