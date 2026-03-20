Calciomercato Inter, i motivi del blitz di Ausilio a Londra: per Vicario servono 20 milioni di euro

Un blitz inaspettato quello di Ausilio a Londra. Nei giorni scorsi il direttore sportivo dell'Inter ha raggiunto al capitale britannica per assistere al match di ritorno dell'ottavo di finale di Champions League fra Tottenham e Atletico Madrid. L'occasione si è tramutata per parlare con gli Spurs di Guglielmo Vicario, estremo difensore italiano finito nel mirino dei nerazzurri per la prossima stagione in sostituzione di Yann Sommer protagonista di alcune incertezze nel corso di questa annata.

Un incontro che era nato con lo scopo, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, di un summit spontaneo internazionale fra addetti ai lavori (direttori sportivi, manager e agenti). Motivo per cui nella giornata di martedì ha assistito alla sfida fra Chelsea e Paris Saint-Germain e, appunto, il giorno dopo a quella fra Tottenham e Atletico rinunciando alla gara fra Arsenal e Bayer Leverkusen solo perché in contemporanea con la prima.

E quindi l'occasione è stata sfruttata per parlare dell'estremo difensore italiano che potrebbe lasciare il club ora allenato da Igor Tudor per la prossima stagione. Come si legge sul quotidiano, il club londinese però sarebbe disposto a lasciar partire il proprio portiere, in rotta con la società, per un'offerta non inferiore ai 20 milioni di euro.