Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte

Il giorno della verità è arrivato: Romelu Lukaku è atterrato ieri sera a Napoli e oggi è atteso al centro sportivo di Castel Volturno. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale nelle prossime ore il centravanti belga rientrerà in sede per discutere con mister Conte e col ds Manna del suo futuro. L'obiettivo di Big Rom è chiaro: disputare il quarto Mondiale della sua carriera.

L'ultima volta col Napoli di Lukaku risale al 20 marzo, quando l'ex Inter e Roma rimase in panchina per 90 minuti nella trasferta di Cagliari. Poi, un mese lontano da Napoli e di lavoro personalizzato in Belgio. Il classe 1993 in queste settimane ha proseguito infatti in solitaria la sua riabilitazione dal problema all’ileopsoas, una scelta non condivisa dal club partenopeo che ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare con multa ed è arrivato a valutare l'ipotesi di metterlo fuori rosa.

I numeri stagionali di Lukaku

In questa stagione Lukaku ha collezionato appena 64 minuti in campo con gli azzurri, distribuiti in sette presenze, e segnato un unico gol.