Barletta, il sindaco si scusa con i tifosi del Bari: "Sarò il primo a gioire in caso di salvezza"

Dopo un'attesa durata undici anni, il Barletta festeggia il ritorno in Serie C grazie alla vittoria del Girone H. L’entusiasmo ha travolto l'intera comunità, coinvolgendo anche il primo cittadino Cosimo Damiano Cannito. Tuttavia, durante i festeggiamenti, una dichiarazione del sindaco ai media locali ha sollevato un polverone: l’augurio di sfidare il Bari nella prossima stagione ha suscitato sdegno, poiché implicherebbe la retrocessione dei biancorossi, attualmente impegnati nella lotta per la salvezza. A fronte delle polemiche, Cannito è intervenuto sui social per chiarire la propria posizione.

"Cari tifosi del Bari, a Barletta siamo euforici per la promozione del Barletta in Serie C.

Citare il Bari, come ho fatto ieri, in un clima esclusivamente goliardico - in un video la cui diffusione non era autorizzata e che avrebbe dovuto essere montato per intero, con altri passaggi, come precisato dal quotidiano online BarlettaViva.it - non era un augurio di sventura, ma il desiderio, da sindaco, di vedere la propria città protagonista di derby epici.

Le mie parole hanno sollevato un polverone, arrivando purtroppo anche a generare minacce personali. Chi mi conosce sa che parlo con il cuore in mano. La gioia per il ritorno del nostro Barletta in Serie C è tale che non vediamo l’ora di confrontarci con piazze prestigiose come la vostra, legate da una sana amicizia tra le due tifoserie.

Se il Bari raggiungerà la salvezza - e me lo auguro - sarò il primo a gioire, conoscendo bene le sofferenze e le difficoltà di questi ultimi mesi. Sofferenze che, in passato, abbiamo conosciuto anche a Barletta.

Forza Bari e forza Barletta, uniti dai nostri splendidi colori".