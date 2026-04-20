Sambenedettese, Massi sul caso Ternana: "Diffida alla FIGC. Informato Abodi"

La scorsa settimana è emersa la notizia di una presa di posizione forte da parte di Sambenedettese, Bra e Arezzo in merito alla situazione della Ternana.

Oggi, arriva un nuovo aggiornamento. Ecco, infatti, la nota del presidente della Sambenedettese Vittorio Massi, dopo il confronto con il suo legale, avv. Luca Gualazzini.

“Come avevo già anticipato la scorsa settimana, non ci siamo fermati sulla vicenda Ternana. Abbiamo inviato una diffida formale alla FIGC chiedendo di chiarire le ragioni della mancata applicazione delle norme federali, anche alla luce del fatto che le nostre precedenti comunicazioni sono rimaste prive di riscontri.

Riteniamo che su temi di questo tipo sia necessario fare piena chiarezza, per garantire rispetto delle regole e parità di trattamento. Contestualmente abbiamo informato anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, affinché sia a conoscenza di una situazione che, a nostro avviso, merita attenzione anche a livello istituzionale”.